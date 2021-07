Le Groupe Sélection amasse 1,5M$ au profit de la Fondation CHU Sainte-Justine

Le président fondateur de Groupe Sélection, Réal Bouclin, était le président d’honneur du Tournoi de golf Cachou. Le Groupe Sélection a tenu aussi le Grand moitié-moitié Sélection Retraite dans ses complexes Sélection Retraite de la province. Les deux événements ont amassé 1,5 M$ au profit de la Fondation CHU Sainte-Justine.

Photos : Fondation CHU Sainte-Justine, Geneviève Giguère Photography, Pascale Vallée

Le président d’honneur du Tournoi de golf Cachou, Réal Bouclin, président fondateur et chef de la direction de Groupe Sélection, est en compagnie de Miriam Beauchamp, neuropsychologue et chercheuse au CHU Sainte-Justine, et Maud Cohen, PDG de la Fondation CHU Sainte-Justine.

Lors du Tournoi de golf Cachou, on voyait Michel Théroux, gestionnaire de portefeuilles, Jarislowsky Fraser, Carole Fullum et Alexandre Grenier, copropriétaire, vignoble Château Taillefer-Lafon.

Sam Watts, PDG de Mission Bon Accueil, et Georges Laraque, animateur au 91,9, qui entourent la mairesse, Valérie Plante, sont associés pour offrir des repas végétaliens à plus de 2500 Montréalais.

Le président fondateur de la Communauté Montréal à cœur, Denburk Reid, a remis un trophée ainsi qu’une plaque à Isabelle Rochefort, l’épouse, et Dawson Aucoin, le fils de Derek Aucoin, pour commémorer l’implication de Derek Aucoin auprès de la CMC.

La 7e édition du BBQ urbain de la Société de recherche sur le cancer a permis de recueillir plus de 455 000 $. Le nouveau porte-parole de la Société au Québec, André Robitaille, est en compagnie virtuellement de Ricardo Larrivée.

Vendredi dernier, on pouvait voir Mario Gagnon, v.-p. de la Fondation pour l’encouragement scolaire, en compagnie des DG des Caisses, Nadine Boire, Le Manoir de Mascouche, Isabelle Laplante, Terrebonne, et Alain Raîche, Le Gardeur de Repentigny, lors de la remise du chèque du don annuel des trois caisses à la FPES.