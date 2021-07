Les Caraïbes sous la menace de l’ouragan Elsa

La tempête tropicale Elsa s’est renforcée vendredi matin, devenant un ouragan et menaçant les îles caribéennes, a annoncé le centre américain de surveillance des ouragans (NHC), basé à Miami.

« Des conditions de type ouragan sont observables sur la Barbade », a indiqué le NHC dans son bulletin de 08H30 (heure locale), rapportant des vents soutenus de 120 km/h avec des rafales pouvant aller jusqu’à près de 140 km/h sur cette île située à l’est de la mer des Caraïbes.

Des conditions météorologiques de type tempête tropicale pourraient toucher vendredi dans la matinée une partie des Petites Antilles, notamment la Guadeloupe et la Martinique, mais Elsa devrait surtout concerner samedi une partie d’Haïti et de la République dominicaine, pour lesquelles le NHC a émis des avertissements.

Elsa pourrait atteindre, affaiblie, la Floride à partir de mardi mais il est peu probable qu’elle complique alors les recherches toujours en cours sur le site d’un immeuble effondré à Surfside, au nord de Miami.

L’incertitude du bulletin météo pour la semaine prochaine reste toutefois « plus importante qu’à l’accoutumée, du fait de l’interaction possible d’Elsa avec les Grandes Antilles ce week-end », notamment Cuba, la Jamaïque et Porto Rico, note le NHC.

