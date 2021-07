Les Dodgers en visite à la Maison-Blanche

Le président des États-Unis, Joe Biden, a accueilli vendredi les champions en titre des ligues majeures de baseball, les Dodgers de Los Angeles, à la Maison-Blanche.

Clayton Kershaw, triple récipiendaire du trophée Cy-Young et lanceur de la formation, était certes heureux de rencontrer Biden, à qui il a remis un chandail des Dodgers. Pour celui-ci, il s’agissait du premier de la sorte depuis son entrée en poste, en janvier.

AFP

«La saison dernière a été non seulement spéciale, mais également difficile pour notre pays. On espère avoir été en mesure de procurer un brin de joie et de confort à nos partisans qui vivaient des moments difficiles», a affirmé Kershaw aux médias.

Natif de Scranton, en Pennsylvanie, Biden est un partisan des Phillies de Philadelphie. Il a néanmoins louangé l’équipe du gérant Dave Roberts.

«Les Dodgers sont un pilier de la culture et du progrès américain. J’ai toujours dit que ce n’était jamais une bonne idée de parier contre les Américains. Je le dis à tous les leaders du monde que je rencontre. Maintenant, nous savons que ce n’est jamais une bonne idée de parier contre ‘’Mookie’’ [Betts]», a-t-il dit, ajoutant que le sport est un élément rassembleur qui a permis au peuple de voir une lumière au bout du tunnel à l’époque du coronavirus.