Les festivals pourront accueillir jusqu’à 500 personnes dans les sections indépendantes

Les sections indépendantes mises en place par les festivals et événements extérieurs au Québec pourront désormais accueillir un maximum de 500 personnes.

«Jusqu’à maintenant, les sections indépendantes pouvaient accueillir un maximum de 250 personnes chacune. Dorénavant, pour les événements accueillant des foules qui restent relativement immobiles, assises ou debout, mais sans places assignées, l’auditoire pourra être divisé en sections indépendantes d’un maximum de 500 personnes», a annoncé le ministère de la Santé et des Services sociaux dans un communiqué, vendredi.

Une superficie minimale de 2 m2 par personne admise devra toutefois être respectée et le port du couvre-visage demeure recommandé dans les déplacements.

De plus, dans les lieux extérieurs, tels que les amphithéâtres et les stades avec places assises assignées, «une distance de [un] mètre latérale entre les personnes qui ne résident pas à la même adresse doit être respectée et les réservations sont obligatoires», a-t-on précisé.

Cette mesure s’applique également aux ciné-parcs, où les voitures devront être espacées de façon à respecter une distance d’un mètre.

Jeudi, le ministère avait annoncé que la limite de 3500 personnes pour les festivals et événements extérieurs serait rehaussée à 5000 personnes.

Toutes ces mesures liées au rehaussement de la capacité d’accueil entrent en vigueur dès ce vendredi.

