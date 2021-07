Naomi Osaka serait du tournoi de Montréal en août

La deuxième raquette mondiale au classement de la WTA Naomi Osaka devrait faire partie des joueuses à compétitionner au tournoi de l’Omnium Banque Nationale, à Montréal.

• À lire aussi: «C’est un rêve qui devient réalité» - Denis Shapovalov

• À lire aussi: La politique de prévente de billets dévoilée pour l'Omnium Banque Nationale

Eugène Lapierre, vice-président chez Tennis Canada, est optimiste à l’idée que la Nippone soit du tournoi montréalais à partir du 7 août. «C’est une rumeur, on l’a entendu et ça regarde bien, mais je vais le croire quand on l’aura noir sur blanc. On a de bonnes chances de la voir à Montréal. Les joueurs vont regarder les conditions liées au confinement à Montréal. J’ai hâte de voir le 14 juillet [quand la liste des participants au tournoi sera rendue officielle] et je suis optimiste qu’elle y sera.»

L’athlète de 23 ans s’était retirée du tournoi de Roland-Garros au mois de mai, après qu’elle eut refusé de discuter avec les médias. Elle a ensuite fait une croix sur le tournoi de Wimbledon au mois de juin, car elle voulait prendre «du temps personnel avec ses amis et sa famille.»

Il est prévu qu’Osaka se dirige à la fin du mois de juillet au Japon, dans son pays natal, pour participer aux Jeux olympiques de Tokyo.

L’Omnium Banque Nationale se déroulera au Stade IGA du 7 au 15 août. La championne en titre de l’évènement est la Canadienne Bianca Andreescu. Elle l’avait remporté contre Serena Williams, en 2019.