Un Québécois de 15 ans gagne le plus gros tournoi de Fortnite

Un jeune Québécois de 15 ans s’est illustré dans le monde du sport électronique en remportant le plus important tournoi du jeu vidéo Fortnite, dont le prix est une bourse de 75 000 $ US.

Afin d’accéder au sommet du podium, Vincent Fortin, alias PaMstou, a dû affronter de grands noms du milieu et des adversaires parfois deux fois plus âgés que lui. «Il y avait autant de participants de 13 que de 33 ans», atteste-t-il.

Autodidacte, l’adolescent de Rivière-du-Loup s’entraîne environ sept heures par jour et joue depuis 2017. «Ce que j’aime le plus, c’est de pouvoir jouer avec mes amis et la sensation de gagner.»

Malgré sa victoire, Vincent Fortin garde les deux pieds sur terre. «J’avais confiance en mes chances, mais j’étais tout de même surpris», a-t-il confié.

Il ne sait pas encore ce qu'il compte faire de la rondelette somme qu’il a remportée, mais l’adolescent demeure raisonnable. «Je compte garder l’argent pour plus tard, on ne sait jamais de quoi l’avenir est fait.»

Le tournoi FNCS, organisé chaque année par Epic Games, le studio de développement du jeu Fortnite, s’est tenu les 26 et 27 juin derniers.

Chaque édition, il attire des milliers de participants. Tout le monde peut s’y inscrire et c’est lorsqu’ils ne sont plus que 100 compétiteurs toujours en lice que l’argent entre en jeu.

Une nouvelle équipe

La victoire de l’adolescent n’est pas passée inaperçue. Il a reçu de nombreuses propositions d’équipes du monde entier. Il a finalement arrêté son choix sur Team 33, une équipe californienne ayant un bureau à Vancouver.

«Je savais déjà que c’était une bonne équipe. Dès qu’on a commencé à discuter, j’ai su qu’ils allaient m’apporter beaucoup», confie le joueur.

L’adepte de jeux vidéo concourra désormais sous leur bannière et les représentera sur les réseaux sociaux. Il poursuivra ses études et s’entraînera dès qu’il aura le temps.

Un phénomène sociétal

Lancé en 2017, Fortnite est un jeu en ligne qui propose aux utilisateurs différents modes de jeu. Le mode le plus populaire, Fortnite Battle Royale, où 100 joueurs se battent entre eux dans des espaces de plus en plus petits jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un, a connu un engouement monstre en très peu de temps.

En mai 2020, l’entreprise Epic Games, qui produit le jeu, a annoncé que Fortnite comptait plus de 350 millions de joueurs. Il trône donc dans le palmarès des jeux les plus populaires au côté de Minecraft.