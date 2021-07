«C’est un rêve qui devient réalité» - Denis Shapovalov

Denis Shapovalov a choisi le bon moment pour signer l’une de ses plus brillantes performances dans un tournoi du Grand Chelem, vendredi. Le Canadien l’a emporté 6-4, 6-2 et 6-2 contre Andy Murray sur le central de Wimbledon.

Le Canadien, 10e favori du tournoi, n’a laissé aucune chance à l’ancien double champion du tournoi londonien lors de ce match de troisième tour. Il a pris le contrôle dès les premiers points du match.

«C’est un rêve qui devient réalité, a indiqué Denis Shapovalov sur le court après sa victoire. Lorsque je travaillais fort à l’entraînement, c’était pour vivre ce type de moment.

«C’était incroyable de pouvoir affronter une légende qui est une inspiration pour moi et pour plusieurs autres personnes. C’est un privilège de pouvoir jouer un match sur le central. C’était très intense et j’ai tout donné.»

Il s’est forgé une avance de 5-1. Toutefois, malgré ses 34 ans, Murray a trouvé une façon pour revenir dans la rencontre en remportant trois points de suite. Par contre, Shapovalov a gardé son calme pour remporter la première manche.

En deuxième manche, on a assisté à un scénario similaire alors que «Shapo» a pris une avance rapide de 4-1 grâce à deux bris de service. Le match s’est joué au sixième jeu. Le joueur de 22 ans a résisté à cinq balles de bris et à deux doubles fautes pour porter la marque à 5-1.

Après la fermeture du toit du stade central, Shapovalov a retrouvé sa première balle de service en troisième manche. Il a réussi huit as pour voguer vers une victoire sans équivoque.

En plus de battre Murray, Shapovalov a eu le dessus sur un terrain capricieux et une foule hostile. On peut classer cette victoire parmi les plus marquantes de sa carrière.

Au prochain tour, il affrontera l’Espagnol Roberto Bautista Agut. Shapovalov visera une deuxième participation en quarts de finale dans un tournoi du Grand Chelem en carrière.

