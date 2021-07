BOUCHER (née DOYON)

Huguette



C'est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du décès de Huguette Doyon survenu le 16 juin 2021 à l'âge de 95 ans.Épouse aimante durant plus de 66 ans de feu Réal Boucher, elle laisse dans le deuil ses enfants auxquels elle a consacré tout son amour et dévouement, Marie Carole (Pierre Meunier), Sylvie (André Rhéaume) et Sylvain (Anne-Marie Beaudoin), ses petits-enfants, Marie, Pascale, Philippe, Laurence et Vincent et ses arrière-petits-enfants, Jasmine, Alixe et Frédéric, ainsi que ses nièces, neveux et amis.La famille tient à remercier chaleureusement Nicole Bouchard ainsi que le personnel de l'hôpital Cité de Santé pour leur empathie, leur dévouement et la qualité exceptionnelle des soins prodigués.En raison de la situation actuelle reliée à la pandémie, la cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille immédiate, le 10 juillet 2021 au1297, CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONTVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cité de la Santé ou à la Fondation Espace pour la Vie.fondationcitedelasante.comfondationespacepourlavie.ca