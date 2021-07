BARON, Cécile



À Montréal, le 24 juin 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée paisiblement dans son sommeil, chez elle, et entourée de ses enfants, Mme Cécile Baron.Elle laisse dans le deuil ses enfants Christian, Josée (Claude Bouchard), Martine et Jean-François, ses petites-filles Vanessa et Jessica, ses deux dernières soeurs Marie (feu Gérald Mailloux) et Réjeanne (feu Robert Martin) ainsi que de nombreux neveux, nièces et autres parents.La famille recevra les condoléances le samedi 7 août 2021 à compter de 13h, suivi d'une liturgie de la Parole qui sera célébrée à 16h au:4419 RUE BEAUBIENMONTRÉAL, QC, H1T 1T2L'inhumation au cimetière Repos St-François d'Assise aura lieu à une date ultérieure.