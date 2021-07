ASSELIN née HOULE, Jeannine



.

Le 24 juin 2021, est décédée à l'âge de 89 ans, madame Jeannine Houle, épouse de Germain Asselin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Guy, Ginette, Pierre, feu Luc, Johanne, Sylvain, Louise et Chantal; ses 12 petits-enfants, ses 16 arrière-petits-enfants; de nombreux neveux, nièces, parents et amis.Madame Houle reposera au :2625 BOUL LEMIREDRUMMONDVILLE, J2B 6Y4www.jndonais.cale jeudi 8 juillet de 14h à 17h. Une liturgie de la Parole sera célébrée à 17h, sur invitation, avec la famille immédiate.Une Webdiffusion sera disponible en utilisant le lien sur l'avis de décès du site : www.jndonais.ca et en cliquant sur