CADIEUX, Serge



De Brossard, le 19 juin 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Serge Cadieux, époux de Mme Lorraine Lapierre.Il laisse dans le deuil ses enfants Serge (Chantal) et Richard (Sophie), ses petits-enfants Olivier (Valérie), Amélie et Etienne, ses beaux-frères et belles-soeurs Pierrette(feu Gilles), Léo (Gwen) et Charles (Claudette), neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les visites auront lieu aux :7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARDle samedi 10 juillet de 14:00 à 16:00. Une réunion de prières en son honneur suivra ce jour même au salon de 16:00 à 17:00.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud ou la Société des maladies du coeur.Un merci tout particulier au personnel du CHSLD Champlain de Brossard pour leurs bons soins, leur empathie et leur dévouement.