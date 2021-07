DESCHAMPS GOSSELIN

Géraldine



À Montreal, le 27 juin 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée Madame Géraldine Deschamps, épouse de Jean-Guy Gosselin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Francis (Denise), Line (Louis), André (Nancy) et Sonia (Francis), ses petits-enfants Mathieu, Francesca (Guillaume), Alexia (Félix), Kevin, Jessica, Izac et Justine, ses arrière-petits-enfants Édouard et Hubert, ses soeurs Dolores (Lucien), feu Claudette (feu Rosaire), Marielle (Lucien), Diane (Jean-Marie) et Carolle (Donald), ses frères Gérald (Céline), Réjean (Annette), Émilien (Solange) et Régis (Francine) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 9 juillet 2021 de 10h00 à 17h30 au complexe funéraire :Une cérémonie aura lieu ce même jour à 17h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié en la mémoire de Géraldine Deschamps Gosselin.