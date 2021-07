FAVREAU, Claire



Au CHSLD Foyer Sutton, le 28 juin 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Claire Favreau.Elle laisse dans le deuil ses filles Véronique (Mathieu) et Catherine (David), ses petits-enfants Gaëlle, Ulric, Frédérique et Romane, ses frères et sa soeur Denise, feu Jacques (Monique), feu Marc (Colette) et Paul (Lucille), son ex-conjoint Robert (Thérèse), ses neveux et nièces, sa filleule Gabrielle ainsi que plusieurs autres parents et amis.La direction des funérailles à été confiée au soin du salon funéraire :ST-CONSTANT, QC J5A 2G9Tél.: 450-632-1515 www.poissantetfils.caLa famille y recevra parents et amis le samedi 17 juillet de 9 h à midi, suivi d'une cérémonie pour les membres de la famille proche.L'inhumation aura lieu au cimetière de St-Constant.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer ou à l'organisme de bienfaisance Arbre Canada (https://arbrescanada.ca/).