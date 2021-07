LABELLE, Jacques



Au CHSLD Gertrude-Lafrance de St-Jean-sur-Richelieu, le 21 juin 2021, est décédé M. Jacques Labelle, époux de Mme Laure Labelle.Il laisse dans le deuil son épouse Laure Labelle, ses enfants: Martine (Claude) et Robert (Josée), ses petits-enfants: Carl Brosseau, Eric Brosseau (Frédérique), Grégory Labelle (Laurianne) et Elliot Labelle.La famille recevra les condoléances le samedi 10 juillet 2021 de 13h à 14h30 au:suivi d'une cérémonie commémorative intime célébrée à 14h30 en la chapelle du complexe. Selon les directives de la Direction de la Santé publique, un nombre maximal de 50 personnes est permis lors de la cérémonie.La famille désire remercier le personnel du centre Gertrude Lafrance pour leur attention et les bons soins prodigués.Pour ceux qui le désirent, des dons à la fondation Parkinson Québec seraient appréciés.