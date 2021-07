25 festivals à redécouvrir cet été

Musique, humour, cinéma, danse, arts visuels et circassiens... Maintenant que la culture se déconfine, les festivals peuvent enfin renaître à travers la province. Et visiblement, ils sont bien décidés à rattraper le temps perdu. Voici donc 25 rassemblements festifs incontournables à inscrire à votre agenda pour bien profiter de l’été.

FESTIVAL EN CHANSON DE PETITE-VALLÉE

Photo d'archives

Les mélomanes sont gâtés du côté de Petite-Vallée cet été. De Daniel Boucher à Safia Nolin, en passant par Beyries, Marie-Josée Lord, Tire le coyote, Klô Pelgag et Marie-Pierre Arthur, le célèbre festival musical gaspésien offre plusieurs grosses pointures pour sa présente édition.

Gaspésie, jusqu’au 10 juillet

festivalenchanson.com

FESTIVAL NUITS D’AFRIQUE

Photo d'archives

Plus que quelques jours avant que la métropole ne vibre au rythme ensoleillé de la culture sénégalaise, malienne, jamaïcaine ou encore congolaise. Pour sa 35e édition, le festival Nuits d’Afrique pourra compter sur les talents d’artistes tels que Senaya, Moridja, Juliet Nelson et autres Lara Klaus pour nous faire voyager musicalement jusqu’au berceau de l’humanité.

Montréal, du 6 au 18 juillet

festivalnuitsdafrique.com

LE PETIT « OFF » DE QUÉBEC

Photo d'archives

Le Festival « Off » de Québec propose une deuxième édition de son Petit « Off » version COVID. L’événement mettra en vedette Kid Kouna, Inner Odyssey, DE.VILLE, Phil Bourg et d’autres artistes. Les spectacles seront présentés dans le stationnement des Ateliers du Réacteur dans le quartier Saint-Roch.

Québec, du 7 au 11 juillet

quebecoff.org

LA NOCE

Photo d'archives

L’événement saguenéen fait place à La Noce de Froment pour ce grand retour. Et les artistes ne se sont pas fait prier pour aller y jouer. Parmi ceux-ci, on retrouvera Ariane Moffatt, Corridor, Flore Laurentienne, Le Couleur, Marie-Pierre Arthur, Martha Wainwright, Mon Doux Saigneur, Safia Nolin et Robert Robert.

Saguenay, du 7 au 10 juillet

lanoce.net

FESTIVAL D’ÉTÉ DE QUÉBEC

Photo d'archives

Le FEQ change sa vocation, cet été, avec une 53e édition qui se déroulera à l’intérieur du Manège Militaire près du site de sa traditionnelle scène principale. 2Frères, Cœur de Pirate, Klô Pelgag, Loud, Marie-Mai, Pag, Steve Hill, Valaire, Paul Piché et Men I Trust et Tire le Coyote y défileront sur les planches.

Québec, du 8 au 18 juillet

feq.ca

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE

Photo d'archives

Le festival coloré est de retour avec sept spectacles présentés par le Cirque Alfonse, FLIP Fabrique, La Fratrie, Productions Kalabanté, Cirque Barcode et Acting for Climate Montreal, LION LION et Le Monastère. Les familles sont aussi invitées à Destination TOHU, une programmation d’activités artistiques, sportives et ludiques organisées tout l’été à la Cité des arts du cirque et au parc Frédéric-Back.

Montréal, du 8 au 18 juillet

montrealcompletementcirque.com

FESTIVAL D’HUMOUR DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Photo d'archives

Pour sa 23e édition, le Festival d’humour de l’Abitibi-Témiscamingue a dû se plier aux mesures de la Santé publique et propose une édition revisitée. Pour ses trois soirs, le Festival recevra les finissants de l’École nationale de l’humour, Les Grandes Crues, Patrick Groulx, Matthieu Pepper et Laurent Paquin. C’est Mégan Brouillard, très populaire sur TikTok, qui animera les soirées.

Val-d’Or, du 8 au 10 juillet

festivaldhumour.com

FÊTE DU LAC DES NATIONS

Photo d'archives

L’événement présentera une édition « exceptionnelle et différente » cet été, avec une programmation de spectacles à la Salle Maurice-O’Bready. Ces prestations seront aussi diffusées en direct sur la plateforme web du festival. Parmi les artistes à s’y produire, on compte Émile Bilodeau, France D’Amour, Kaïn, Valaire, Marie-Mai et The Lost Fingers.

Sherbrooke, du 14 au 17 juillet

fetedulacdesnations.com

JUSTE POUR RIRE

Photo d'archives

Contrairement aux Francos et au Festival de Jazz, qui ont décidé de repousser leur édition à septembre, l’équipe de Juste pour rire a tenu à présenter son festival comme prévu en juillet. Au menu : le retour des Soirées Carte Blanche (avec Laurent Paquin, Rosalie Vaillancourt, Simon Gouache, Jean-Thomas Jobin et Rita Baga) et plusieurs spectacles extérieurs.

Montréal, du 15 au 31 juillet

hahaha.com

ZOOFEST

Photo d'archives

Même si on nous promet une édition réduite, ce sont quelque 130 artistes qu’accueillera le festival Zoofest ce mois-ci. Jey Fournier, EddyKing, Charles Beauchesne, Jean-Michel Martel, Mégan Brouillard et Sinem Kara ont tous accepté l’invitation de Patrick Rozon à dérider les fans d’humour de la métropole.

Montréal, du 15 au 24 juillet

zoofest.com

FESTIVAL DE LANAUDIÈRE

Photo d'archives

C’est sous le thème Vibrez d’enchantement que le populaire festival de musique classique retrouvera son public, avec des concerts à l’amphithéâtre Fernand-Lindsay, dans des églises de Lanaudière et des parcs du grand Joliette. Le pianiste Charles Richard-Hamelin y présentera notamment deux concerts. Et l’Orchestre Métropolitain, dirigé par Yannick Nézet-Séguin, se chargera de clôturer le festival.

Joliette, du 17 juillet au 8 août

lanaudiere.org

LE FESTIF!

Photo d'archives

Voilà une programmation pour le moins impressionnante que présentera Le Festif!, à la fin du mois. La crème de la nouvelle génération musicale québécoise y sera, dont Alaclair Ensemble, The Barr Brothers, Klô Pelgag, Maude Audet, The Franklin Electric, Vincent Vallières, Louis-Jean Cormier, Plants and Animals, Beyries, Cœur de pirate, Dominique Fils-Aimé, FouKi et Elisapie.

Baie-St-Paul, du 21 au 25 juillet

lefestif.ca

FRIMAT

Photo d'archives

Le Festival de la Relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue se déroulera cette année sous le thème de la prohibition, avec des prestations d’Émile Bilodeau, Thierry Larose, Alex Pic et autre Robert Robert.

Photo d'archives

Val d’Or, du 22 au 24 juillet

frimat.qc.ca

MONDOKARNAVAL

L’événement MondoKarnaval, qui célèbre les diverses communautés immigrantes de Québec, propose une édition virtuelle qui se déroulera jusqu’à la fin de l’été. Florent Vollant, V’là l’Bon Vent, Paula Alecu et Richy Jay se produiront en direct sur la page Facebook et la chaîne YouTube de MondoKarnaval.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU DOMAINE FORGET

Photo d'archives

La plupart des grands événements de l’édition 2021 du Festival international du Domaine Forget affichent complet, mais il reste encore quelques billets pour certains spectacles. Il sera possible de voir, en webdiffusion, les grands concerts mettant en vedette Karina Gauvin et les Violons du Roy, Marc Hervieux, Stéphane Tétreault, Marie-Nicole Lemieux et Yannick Nézet-Séguin.

Charlevoix, jusqu’au 21 août

domaineforget.com

FESTIVAL D’OPÉRA DE QUÉBEC

Le Festival d’opéra de Québec renouera avec son public avec une 10e édition qui se déploiera à travers six événements en salle et à l’extérieur. On célébrera l’opéra français au Grand Théâtre de Québec, la vie de Maria Callas au Diamant. Il y aura aussi une série d’événements déambulatoires gratuits..

Québec, du 27 juillet au 7 août

festivaloperaquebec.com

COMEDIHA! FEST

Photo d'archives

Le ComediHa! Fest-Québec propose un rendez-vous 75 % virtuel et 100 % gratuit pour son édition 2021 qui s’étalera sur un mois. On retrouvera six galas au Théâtre Capitole, des Grands bien-cuits, du cinéma, des Shows mystères, des balados et l’enregistrement devant public, au Manège Militaire, de quatre émissions de L’heure JMP, destinées aux ondes de TVA cet automne.

Québec, du 28 juillet au 28 août

comedihafest.com

FESTIVAL DES ARTS DE SAINT-SAUVEUR

Photo d'archives

Pour sa 30e édition, l’événement offrira plusieurs spectacles sous chapiteau. On retrouvera de la danse classique et contemporaine avec les Grands Ballets Canadiens, la Compagnie Marie Chouinard, Margie Gillis et Rubberband. Angèle Dubeau et son ensemble, La Pietà, interpréteront le 7 août les pièces de son nouvel album Immersion.

Saint-Sauveur, du 29 juillet au 8 août

festivaldesarts.ca

FESTIVENT DE LÉVIS

La 37e édition du Festivent de Lévis se tiendra dans une formule revisitée, étalée sur 18 jours et plusieurs sites. On retrouvera de l’art public, des spectacles lumineux, des installations immersives, des montgolfières et des terrasses éphémères. La programmation musicale sera dévoilée le 12 juillet.

Lévis, du 4 au 22 août

festivent.ca

LES GRANDES FÊTES TELUS

Photo d'archives

Marc Dupré, les Cowboys fringants, Charlotte Cardin, Brett Kissel, Matt Lang et Ludovick Bourgeois convergeront tous vers Rimouski le mois prochain à l’occasion des Grandes Fêtes Telus. Le rendez-vous est fixé au parc Beauséjour pour quatre soirées musicales endiablées.

Rimouski, du 5 au 8 août

lesgrandesfetes.com

MUSIQUE DU BOUT DU MONDE

Photo d'archives

Anachnid, Random Recipe, Teke::Teke, Sarahmée, Gab Bouchard et Wesli font partie des artistes qui se produiront lors de la 17e édition de l’événement Musique du bout du monde. Les populaires Bleu Jeans Bleu seront aussi de la partie lors d’une soirée dans une clairière, tandis que Ilam offrira une prestation au lever du soleil, au Cap-Bon-Ami dans le Parc national Forillon.

Gaspé, du 5 au 8 août

musiqueduboutdumonde.com

FESTIVAL INTERNATIONAL DES RYTHMES DU MONDE

Le Festival sera de retour, après une année d’absence en raison de la COVID, dans la Zone portuaire. Il s’agira d’une 18e édition toute particulière, à la suite du décès du fondateur, Robert Hakim, survenu le printemps dernier. La programmation complète sera dévoilée le 5 juillet.

Chicoutimi, du 5 au 14 août

rythmesdumonde.com

FESTIVAL FANTASIA

Photo d'archives

Les fans d’horreur, de fantastique, d’anomalies cinématographiques et de sensations fortes en auront plein la vue cet été avec la 25e édition de Fantasia. Le festival déploiera le mois prochain son buffet de croquemitaines sanguinaires, créatures étranges et personnages colorés avec, en ouverture, la première du film Brain Freeze, mettant en vedette Roy Dupuis et Anne-Élisabeth Bossé.

Montréal, du 5 au 25 août

fantasiafestival.com

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA CHANSON

C’est plus de 80 artistes en spectacle présentés en présentiel et en virtuel qui constitueront la programmation du FICG en août. Parmi les concerts à ne pas manquer, Luc De Larochellière replongera dans son album marquant Sauvez mon âme. Vincent Vallières viendra aussi présenter les chansons de son nouveau disque, Toute beauté n’est pas perdue.

Granby, du 8 au 28 août

ficg.qc.ca

GROSSE LANTERNE

Besoin de changer d’air ? Le festival Grosse Lanterne a ce qu’il vous faut avec son week-end de musique, camping et courts-métrages. L’occasion parfaite de se retrouver en nature et de vibrer au son de Corridor, Robert Robert ou encore Nomadic Massive.