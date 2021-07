GUILLAUD, Christian



À Montréal, le dimanche 20 juin 2021, est décédé, à l'âge de 76 ans, M. Christian Guillaud, précédé de ses parents et de son frère Gaétan.Il laisse dans le deuil sa conjointe Pierrette, son fils Stéphane et sa belle-soeur Odette Parrot.La famille vous accueillera au Mausolée Saint-Martin du complexe funéraire :le samedi 10 juillet (heures des visites de 14 h à 17 h). Une commémoration aura lieu au salon même à 16 h 30.Au lieu de fleurs, des dons In Memoriam peuvent être faits à la Société de recherche sur le cancer (625, avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal (Québec) H3A 3S5, Tél. : 514 861 9227, info@src-crs.ca).La famille tient à remercier l'équipe des soins à domicile du CLSC de Bordeaux-Cartierville du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, l'équipe de la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal ainsi que l'équipe de la maison de soins palliatifs Le Pavillon des Bâtisseurs pour leur soutien et les bons soins prodigués.