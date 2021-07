DESLIÈRES, Eloi



Au CHSLD Montarville, le 25 juin 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé Eloi Deslières, époux de feu Yvette Pilette.Il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Ghislain Roy), Richard (Jasmine Joly), Danielle (Pierre Hébert), Michel (Nathalie Lemay), Lyne et Christian (Sylvie Cardinal); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; son frère Rosaire, sa belle-soeur Jeannine, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 9 juillet 2021, de 11h à 14h, au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1559 Montarville, St-Bruno.Les funérailles auront lieu le vendredi 9 juillet 2021 à 14h00 à l'église de St-Bruno (1668 Montarville), suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Des dons aux P'tits-Bonheurs, seraient appréciés.Nous souhaitons remercier le plus chaleureusement possible chaque personne du centre Montarville et, particulièrement l'équipe du PG-2, pour la qualité de l'accompagnement médical et humain de notre père.