VAES, Daniel



Le 29 juin 2021, est décédé à l'âge de 67 ans, M. Daniel Vaes.Il laisse dans le deuil, sa conjointe Madeleine Lépine, ses enfants Chantal (David), et Maxime (Marie-Hélène), ses petits-enfants adorés Brody, Amber-Rose, Kaylie et Lyana, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 24 juillet 2021, de 8h à 12h, au450-586-1116 www.guilbault.infoAu lieu de fleurs, faire un don à la Fondation des Gouverneurs de l'espoir.https://fondationdesgouverneurs.org/