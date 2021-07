CARDINAL, Jacques



À St-Benoit de Mirabel, le 30 juin 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jacques Cardinal, époux de feu dame Marielle St-Jacques (décédée le 2 mai 2021).Il laisse dans le deuil ses enfants Julien et Marie-Claude (François Lefebvre), ses petits-enfants Samuel (Maude Massé) et Carole-Anne, plusieurs neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 10 juillet 2021 à 11h en l'église de St-Benoit (9155 rue Dumouchel, St-Benoit de Mirabel). La famille accueillera ses invités à compter de 10h pour recevoir les condoléances. L'inhumation suivra au cimetière du même endroit.Le respect des mesures sanitaires et distanciation devront être respectées, tel que décrété par les autorités gouvernementales en raison de l'actuelle pandémie.La direction funéraire a été confiée à