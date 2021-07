DUQUETTE, Pierre



À Laval, le 23 février 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Pierre Duquette, époux de feu Lise Robert.Il laisse dans le deuil ses enfants Nancy (Joseph Bourbonnais) et Christian (Émilie Plouffe), ses petites-filles Sabrina, Alicia, Ève, Émilie-Rose et Élise, sa conjointe Giulia et autres parents et amis ainsi que ses anciens collègues de la STM.La famille recevra vos condoléances le dimanche 11 juillet de 13h à 16h30 au :FABREVILLE, LAVAL(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même jour à 16h30 au salon du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des consignes de la santé publique en vigueur. Une limite de 50 personnes présentes dans la salle au même moment est requise.