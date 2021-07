CHAPDELAINE, Jean-Claude



À Montréal, le 30 juin 2021, est décédé paisiblement M. Jean-Claude Chapdelaine, à l'âge de 85 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Colette Ross après 64 ans de mariage; ses fils Luc et Marc; ses petites-filles Lydia et Mia, ainsi que leur mère Isabelle; sa soeur Lison (André); de nombreux beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces; ainsi que plusieurs amis.Né à Montréal, il a oeuvré comme entrepreneur général pendant près de 50 ans avant de consacrer sa retraite à son épouse, sa famille et ses amis; ainsi qu'à ses passions: la pratique de la chasse, de la pêche, et du ski.Homme attentionné, affable, généreux et bon vivant il a marqué ceux qui l'ont côtoyé de souvenirs impérissables.Nous tenons à remercier le CLSC de Rosemont, tout particulièrement l'infirmière Yasmine Louis et l'équipe qui l'accompagne.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d'Assise, 6700 rue Beaubien est, Montréal, dès 9h30 le dimanche 11 juillet 2021, suivi des funérailles à 12h30.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.Des dons à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont seraient appréciés.