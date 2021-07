HOTTE née MORIN, Huguette



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Mme Huguette Morin Hotte, survenu le 19 juin 2021, à l'âge de 91 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Georges-Henri Hotte ainsi que ses enfants Sylvain, Lucie (Pascal Miche), Denis et Marie-Andrée (Charles A. Ashton), son petit-fils Charles-Antoine, ses neveux et nièces, de même que plusieurs parents et amis.Née à Saint-Prosper en Beauce, elle a grandi entourée d'amour et de musique, choyée par ses tantes et ses oncles. Elle était diplômée de l'École supérieure de musique de St-Hyacinthe.Citoyenne très engagée dans sa communauté, elle a reçu la médaille d'or de l'Ordre du Mérite de Saint-Bruno-de-Montarville pour sa contribution exceptionnelle à la vie montarvilloise, notamment en tant que présidente de la Société d'histoire de Montarville, suzeraine de la société gastronomique Les Saigneurs de Barriques et directrice de l'Office municipale d'habitation de Saint-Bruno.La famille recevra les condoléances le vendredi 16 juillet 2021 de 19 h à 21 h 30 et le samedi 17 juillet 2021 de 10 h à 12 h à la :Une cérémonie hommage suivra au même endroit, le samedi 17 juillet 2021 à 12 h, et sera aussi transmise virtuellement au https://www.cfgrandmontreal.com/avis-de-deces/huguette-morin-201310/Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons au Centre de répit-dépannage aux 4 poches à Boucherville.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Chevalier de Lévis à Longueuil pour son professionnalisme et son dévouement.