BÉDARD, Henri



À son domicile, le 20 février 2021, à l'âge de 99 ans et 7 mois, est décédé M. Henri Bédard, époux de feu Mme Gabrielle Martel et père de feu Carole.Il laisse dans le deuil son amie Josette Mallette, ses enfants Conrad (Marielle) et Alain (Brigitte), ses petits-enfants Leeja (Armen), Ti-Mike (Marie-Julie), Mélanie (Mathieu), Marie-Lène (Manouane) et Ariane, ses sept arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu lors du 100e anniversaire de M. Henri Bédard, le vendredi 9 juillet 2021 à 10h en l'église de St-Lazare (1980, ch. Ste-Angélique), suivies de l'inhumation des cendres au cimetière du même endroit. La famille recevra les condoléances dès 9h à l'église.