TESSIER, Pierre



À Montréal, le 28 juin 2021, est décédé paisiblement à l'âge de 80 ans, Pierre Tessier, fils de feu Jean-Robert Tessier et de feu Gertrude Beauvais. Il était prédécédé de sa soeur feu Jocelyne "Jojo" Tessier.Il laisse dans le deuil sa soeur Lisette, ses frères Richard (Frans-Benoît Chartrand) et Claude (Francine Villeneuve). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, Michel, Jean-Pierre, Manon ainsi que plusieurs arrière-neveux et arrière-nièces, parents et amis.Le métier de fleuriste fut la passion de Pierre qu'il a su transformer magistralement en art. Art qu'il a exercé dans les quartiers d'Ahuntsic, Hochelaga-Maisonneuve ainsi qu'à Laval (Vimont) pendant plus de 60 ans.Il y aura exposition au Complexe Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien est, Montréalle vendredi 9 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 10 juillet de 10h à 12h.Les funérailles auront lieu samedi à 13h en l'église St-Gilles, 231 ave des Sables, Laval. L'inhumation suivra au cimetière St-Vincent-de-Paul de Laval.La famille tient à remercier sincèrement M. André Croteau pour tous les bons soins prodigués durant ces dernières années.