CAYER, Jeannette

(née Robitaille)



À Montréal le 23 février à l'âge vénérable deest décédée Madame Robitaille, épouse de feu Roland Cayer et mère de feu Claude et Pierrette.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Monique, Denyse, Normand (Francyne Voyer).Femme remarquable, elle a chéri ses enfants et petits-enfants : Alan, Steven, Bryan, Daniel, Jonathan, Maxym, ainsi que ses arrière-petits enfants.La famille recevra vos condoléances le samedi 17 juillet 2021 entre 13h et 16h au salon funéraire:Une cérémonie suivra au salon de 16h à 17h (50 personnes maximum).En raison des restrictions sanitaires, un maximum de 50 personnes en alternance sera permis lors de la période de condoléances.