BRIÈRE, Lise

À l'Hôpital de Mont-Laurier, est décédée le 3 avril 2021 à l'âge de 82 ans, Mme Lise Brière, native de Longueuil, épouse de feu Alfred Thériault et mère de feu Gilles.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Yves (Marthe), Johanne (Daniel), Marlène (Dominic), Nadia (Stéphane), ses 9 petits-enfants, ses 3 arrière-petits-enfants, son frère et ses soeurs: Claude (Alphonsine), Rachel et Suzanne (Gilles), neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 10 juillet à 9h30, à l'église Sacré-Coeur-de-Jésus, 2165 rue Gamache à Longueuil.