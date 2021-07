BLEAU (née ALAIN), Jeannine



Le 29 juin, à l'âge de 97 ans est décédée Jeannine Alain, épouse de feu Guy Bleau et mère de feu Gaston et feu Suzanne.Elle laisse dans le deuil ses enfants Shirley (Jean Bouchard), Jean-Pierre, Annette (Georges Noreau), Michel (Michelle Carbonneau), Christian (Annie Lemaître) et Jocelyn, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 9 juillet 2021 de 13h30 à 16h30 et de 18h à 21h au :425, CHEMIN ST-JEANLA PRAIRIE, QUÉBEC, J5R 2K8Tél. 450 463-1900