PARÉ (née LeBlanc), Françoise



Le 28 juin 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Françoise LeBlanc, épouse de M. Jean-Guy Paré.Outre son époux, elle laisse dans le deuil Diane (Claude), Nicole (Jean-Luc), François (Solange) et André, ses 6 petits-enfants et ses 3 arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:1734, PRINCIPALE, SAINTE-JULIE, J3E 1W7Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 9 juillet 2021 dès 12h30. La liturgie de la Parole suivra à 16h au salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Diabète Québec.