LAGACÉ, Lise



À la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à Hudson, le 30 juin 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Lise Lagacé.Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie, ses petites-filles Marie-Lise et Koralie, ses arrière-petits-enfants Anaïs, Malik, Silas et Dahlia, ses soeurs France (Guy), Diane (Michel) et Pauline (Serge), ses neveux et nièces, ses tantes, ses cousins et cousines ainsi que de nombreux amis.Les funérailles auront lieu le mardi 6 juillet 2021 à 13h en l'église de Saint-Laurent à Montréal (805, av. Sainte-Croix). La famille recevra les condoléances dès 12h à l'église.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges seraient appréciés.www.mspvs.org