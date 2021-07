MORIN, Raymond



Le 29 juin 2021, à l'âge de 81 ans est décédé M. Raymond Morin, époux de feu Mme Régine Beaulieu.Il laisse dans le deuil ses enfants Judith (François) et Charles (Marie), ses petites-filles Charlotte et Camille (Jonathan), sa soeur Claire, sa belle-soeur Ginette, la famille Beaulieu : Guy, Pauline, Marthe et Jean-Marc (Nicole), plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 11 juillet dès 13h. Une cérémonie y sera célébrée à 16h au salon même. L'inhumation aura lieu au mois de septembre à Témiscouata-sur-le-Lac.