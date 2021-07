LAMARCHE LANGLAIS

Marie-Jeanne



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Marie-Jeanne Langlais Lamarche, survenu le 16 juin 2021 à l'hôpital Charles-LeMoyne, à l'âge de 91 ans.Fille de feu Euclide et Leda Langlais, elle laisse dans le deuil son époux des 66 dernières années Yvon, ses fils Denis et Claude, ses petits-enfants Raphaël et Marilou, ainsi que ses trois arrière-petits-enfants Anabelle, Magalie et Gédéon, sa soeur Gisèle, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 10 juillet à 11h, en l'église de St-Hubert (5310 ch. Chambly, St-Hubert).