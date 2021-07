LOUETTE, Georges J.



Est décédé paisiblement à Châteauguay, le 1er janvier 2021 à l'âge de 90 ans, Georges J. Louette, époux bien-aimé de feu Suzanne Hallé, président fondateur de Urecon Ltée.Il laisse dans le deuil ses enfants Christiane et Richard (Victoria), ses petits-enfants Mélissa, Jake et Julie, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le dimanche 11 juillet 2021 de 13h à 14h, suivi du service à 14h à :4695, BOUL. ST-JEANDOLLARD-DES-ORMEAUX (QC) H9H 2A7voluntas.ca / 514-695-7979Des dons en sa mémoire à la Société Alzheimer seraient appréciés. Remerciements particuliers à Dre Michèle Lemay pour son soutien et ses soins.