Gauthier, André



Nous avons le regret de vous annoncer le décès d'André Gauthier, veuf d'Huguette Daigneault, décédé subitement d'un incident coronarien jeudi 24 juin 2021 à l'âge de 78 ans.Il laisse dans le deuil, sa conjointe Louise Mathieu, ses enfants Maryse (Scott), Éric (Mélanie) et Martin (Isabelle), ses beaux-enfants Jean (Nathalie), Isabelle (Eddy) et Marie-Hélène (Yannick), ses 13 petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.Gradué du Collège de Cornwall (Université d'Ottawa) et de l'Université de Montréal (École Polytechnique), il débuta sa carrière chez IBM avant de fonder le Groupe LGS en 1979 avec ses partenaires Raymond Lafontaine et Jerry Shattner. L'entreprise de consultation en technologies de l'information deviendra un des fleurons de l'industrie québécoise.Entrepreneur et homme d'affaires accompli, il a siégé sur une multitude de conseils d'administration et a contribué au succès de plusieurs entreprises au pays. Avide collectionneur, il était passionné d'art, d'histoire, de culture et de voyages.La famille recevra les condoléances le vendredi 9 juillet de 17h à 21h au complexeLes funérailles seront célébrées le samedi 10 juillet à 10h en la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde (1085, rue de la Cathédrale, Montréal, Qc).L'inhumation suivra au cimetière Notre-Dame-des-Neiges (4601, chemin Côte-des-Neiges, Montréal, QC).Au lieu de fleurs, un don à l'organisme caritatif de votre choix serait apprécié.