Angels: Shohei Ohtani réalise l’impensable

L’homme à tout faire des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani a poursuivi sa saison de rêve, samedi à Anaheim, en atteignant le plateau des 30 coups de circuit cette saison.

Le Japonais domine le baseball majeur à ce chapitre, avec trois frappes de plus que son principal poursuivant, Vladimir Guerrero fils.

Pour ce faire, Ohtani a réussi deux longues balles dans une victoire de 8 à 7 contre les Orioles de Baltimore, au Angel Stadium. En troisième manche, le couteau suisse de la formation de la ville des anges a réussi une frappe en solo. Il est revenu à la charge au tour au bâton suivant des siens, alors qu’un coéquipier était sur les sentiers.

«Il nous a battus à lui seul. Il est tellement un bon jour. Je ne sais plus quoi dire, a avoué après la rencontre le gérant des Orioles, Brandon Hyde. Il est le meilleur frappeur sur la planète en ce moment et ce n’est pas seulement de se rendre sur les sentiers avec des coups sûrs. Ce sont de puissants coups de circuit. Tu lui donnes un passe-droit et il va voler le deuxième coussin.»

Ohtani connait aussi beaucoup de succès au monticule cette saison. En 12 départs, il a préservé une fiche de 3-1, tout en conservant une moyenne de points mérités de 3,60. Il a aussi retiré 83 adversaires sur des prises.

«Lorsque vous regardez Barry Bonds, c’était comme ça. Lorsque vous regardez Ken Griffey fils, c’était comme ça du côté offensif. Je suis ici pour vous l’annoncer : si nous le laissions faire, Shohei irait jouer dans le champ et vous inclueriez tous ces gars dans la même conversation», a vanté le gérant des Angels, Joe Maddon.

D’ailleurs, les performances d’Ohtani lui ont valu une nomination au match des étoiles, sa première en carrière. Il agira à titre de frappeur désigné de la formation de l’Américaine.