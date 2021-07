Après le Super Bowl et les JO, PixMob partenaire du CH

L’entreprise montréalaise PixMob est abonnée aux grands trophées. Après trois Super Bowl, elle participe à la finale de la Coupe Stanley opposant le Canadien de Montréal au Lightning de Tampa Bay.

« C’est une grande source de fierté de pouvoir contribuer un peu à l’histoire », a indiqué au Journal Jean-Olivier Dalphond, président de PixMob.

Hier, la compagnie spécialisée dans les expériences immersives pour les foules a eu comme mandat d’animer une partie des sièges vacants au Centre Bell. En raison des mesures liées à la COVID-19, 3500 personnes sur une possibilité de plus de 21 000 ont pu assister au troisième match de la série.

« On va mettre un objet lumineux de la taille d’un paquet de gomme [sur 5000 sièges vides]. L’objet fait 16 millions de couleurs. On les contrôle à distance pour les synchroniser avec la musique et les vidéos », a expliqué le patron, préférant ne pas dévoiler le montant de ce contrat avec le Tricolore.

Des bracelets lumineux ont également été offerts aux partisans.

La technologie développée par PixMob devrait être déployée lors de tous les prochains matchs du Canadien à domicile contre le Lightning. Elle a été lancée lors du troisième duel de la série contre les Golden Knights de Vegas. C’est la première fois que les deux organisations collaborent.

« Nous avons des sièges vides, ce qui aurait pu être un point négatif, mais PixMob en a fait un avantage », a affirmé dans un communiqué Jon Trzcienski, vice-président marketing des Canadiens.

PixMob était aussi des festivités d’avant-match à Tampa lors du deuxième duel de cette série. Des milliers de partisans portaient les bracelets lumineux à DEL développés par l’entreprise québécoise.

De grands événements

PixMob, qui a vu le jour en 2010, n’en est pas à ses premiers pas dans la participation à des événements d’envergure planétaire.

En février dernier, au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride, la PME de 70 travailleurs avait illuminé le spectacle de la mi-temps du Super Bowl qui mettait en vedette The Weeknd.

PixMob avait complété la foule à l’aide de 30 000 mannequins de carton avec des dispositifs lumineux. La compagnie était aussi aux Jeux olympiques de 2014 en Russie. La direction confirme avoir eu des pourparlers pour les Jeux olympiques de Tokyo, mais aucun contrat n’a abouti.

« Nous avons eu beaucoup de discussions. Par contre, la COVID-19 a affecté les budgets au Japon. Ce n’est que partie remise », a souligné M. Dalphond.

Chaque année, en temps normal, PixMob prend part à plus ou moins 500 événements. Dans le monde du sport, la compagnie a déjà collaboré avec les Clippers de Los Angeles dans la NBA. Elle a aussi participé au match des étoiles de la MLB en 2019.

La semaine prochaine, l’entreprise réalisera son premier gala de l’UFC.

« On va faire un match à Vegas. Avec Conor McGregor [contre Dustin Poirier], cela va être gros », s’est réjoui M. Dalphond.