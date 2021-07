PELLETIER, Jacques



À Laval, le 29 juin 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé Monsieur Jacques Pelletier, père de Nathalie (Mohamed Hashemi), Fréderic et Alexandre.Outre ses enfants, il laisse dans le deuil son frère et sa soeur Henri et Ginette (Jean-Louis Pitt), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants et sa famille de coeur, les Couillard. Il laisse aussi dans le deuil sa petite chatte qui n'a pas de nom, que l'on surnomme Ti-minou.La famille recevra les condoléances le lundi 5 juillet 2021 de 13h à 16h au complexe funéraire Urgel Bourgie Athos, 2500, avenue des Perron, Auteuil, Laval, (Québec) H7J 1G5.