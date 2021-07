CAREY, Kevin John



À St-Jérôme, le 25 mai 2021 est décédé à l'âge de 35 ans, M. Kevin John Carey.Il était le fils de Mme Manon Roy et de M. Louis Carey et était domicilié à Ste-Sophie.Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses filles Elysabeth et Livia, leur mère Amélie, ainsi que son frère Jean-Philip (Karolane).Il quitte également sa nièce Emmy, ses filleuls Brandon et Léo, son bon ami Hugo, sa mamy Kathleen ainsi que ses oncles, tantes, cousines et de nombreux amis.La famille remercie sincèrement le personnel de l'Hôpital de St-Jérôme et celui du CHUM de Montréal.Kevin était pompier à la caserne 21 du service des incendies de la ville de Montréal et également lieutenant à la caserne 1 du service des incendies de Ste-Sophie.En respectant les normes émises par la Santé publique du Québec, un dernier hommage sera rendu à Kevin le samedi 10 juillet de 11h à 14h30 à l'église de Ste-Sophie, 485 Montée Masson, Ste-Sophie, Qc, J5J 1R1. Kevin reposera par la suite au cimetière de Ste-Sophie.Les rituels funéraires ont été confiés à la :