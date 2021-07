LEVESQUE, Zénon



Au CHUL, le 1er août 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Zénon Levesque, époux de madame Thérèse Chabot, fils de feu madame Célina Roy et de feu monsieur Maxime Levesque. Il demeurait à Saint-André de Neufchâtel, Québec.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses soeurs : Dolores, Paule et Brigitte, feu Laurette (Maurice Côté), ses beaux-frères et belles-soeurs : Yvette Chabot (Raymond Gareau), Noella (feu Georges Bonin), feu André Chabot (Cécile St-Cyr), feu Luc Chabot (feu Denise Lanthier), feu Georges Chabot, son filleul : Martin Chabot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que ses amis de quatre roues et plusieurs autres amis.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé, il a été confié à la:RÉJEAN HAMEL INC.pour crémation. Les cendres seront déposées au cimetière de Les Cèdres, Vaudreuil-Soulanges, Montérégie, le samedi 10 juillet 2021 à 14h.Un sincère remerciement au Dr Benoît Dubuc et la Résidante Sarah, ainsi que le personnel du CHUL du 1er étage, section cardiologie, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté sans oublier notre précieuse amie Jeannine Robitaille.