Ciné nostalgie: «Independence Day» fête son quart de siècle!

Sorti le 3 juillet 1996 en Amérique du Nord, le long métrage «Independence Day» de Roland Emmerich propulse Will Smith au firmament des stars. Retour en 10 points sur cette superproduction, film le plus rentable de l’année devant... «Mission: Impossible»!

- Le producteur Dean Devlin et le réalisateur Roland Emmerich écrivent le scénario en quatre semaines! Ils décident immédiatement d’intituler le film «Independence Day» afin de forcer les studios 20th Century Fox à sortir l'oeuvre en été, lors du long week-end de congé du 4 juillet, fête de l’Indépendance américaine. C’est que Roland Emmerich veut absolument que son film débarque avant «Mars attaque!», prévu le 13 décembre.

- Le discours que prononce Bill Pullman est inspiré de celui qu’on trouve dans la pièce «Henry V» de William Shakespeare et inclut des références au 4 juillet afin de convaincre les studios de sortir le film avant cette date.

- Le cinéaste veut, dès le début de l’écriture du scénario, confier le rôle du Capitaine Steven Hiller à Will Smith. Mais les studios ne sont pas convaincus. En effet, l’acteur est tellement connu pour son rôle dans «Le prince de Bel-Air» que les patrons de la 20th Century Fox pensent que les cinéphiles ne l’apprécieront pas dans un autre rôle. De plus, comme il s’agit du premier rôle principal pour le comédien et rappeur, il n’est payé que cinq millions $ US!

- Parallèlement, et avant d’accepter Will Smith, les studios approchent Ethan Hawke. Mais l’acteur n’aime pas le scénario et trouve notamment la plaisanterie sur «E.T. l’extraterrestre» bien mauvaise. Il refuse donc sèchement... et s’en mord les doigts dès la sortie (et le succès) du film.

- Dean Devlin écrit le rôle du président spécialement pour Kevin Spacey, ancien camarade de classe. Mais les studios ne l’entendent pas de cette oreille et refusent tout bonnement ce choix. La raison? Les patrons ne pensaient pas qu’il avait l’étoffe d’une vedette!

- Produit bien avant l’avènement des effets spéciaux par ordinateur (CGI), «Independence Day» a été fait à l’aide de maquettes (le même principe que «La guerre des étoiles»). Les artistes du long métrage ont ensuite remporté l’Oscar des meilleurs effets spéciaux!

- Pendant le tournage, la production emprunte de nombreux décors ayant été utilisés pour d’autres longs métrages. Ainsi, le sous-marin vient de «Marée rouge» et l’avion furtif de «Broken Arrow». Quant à la Maison-Blanche, il s’agit des décors de «Nixon» et de la comédie romantique «Un président américain».

- Bill Pullman prend les choses au sérieux avant de réciter son discours devant les caméras de Roland Emmerich. Il passe des heures à écouter les plus grands discours du XXe siècle afin de s’inspirer de la diction et du rythme. Roland Emmerich est à ce point impressionné qu’il demande expressément à son monteur de ne pas altérer la prise afin de conserver l’énergie de l’acteur intacte.

- Jeff Goldblum a improvisé la majorité de ses dialogues, notamment tous ceux avec Will Smith lorsqu’ils sont tous deux dans le vaisseau extraterrestre.

- Dès sa sortie, quelques passages du film sont supprimés au Liban. Les scènes de prières à la Maison-Blanche de même que la séquence des troupes israéliennes et arabes dans le désert disparaissent. Le «Los Angeles Times» s’insurge quant à lui contre les stéréotypes utilisés pour dépeindre les juifs, les membres de la communauté LGBTQ+, les alcooliques, les scientifiques et... les habitants de Los Angeles!