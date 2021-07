COVID-19 au Canada: 209 nouveaux cas en Ontario

L’Ontario a rapporté 209 nouveaux cas, dans son bilan de samedi, ainsi que neuf décès supplémentaires.

Le nombre d’hospitalisations a légèrement augmenté (206, +27) et 243 personnes se trouvent en soins intensifs (-9).

Tôt samedi matin, la ministre de la Santé, Christine Elliot, a indiqué que 15 365 003 doses de vaccin avaient été administrées jusqu’à présent en Ontario, dont 210 504 au cours de la journée de vendredi.

Ce nouveau bilan porte le total à 545 590 personnes infectées en Ontario ainsi que 9205 décès depuis le début de la pandémie.

«Nous sommes sur la bonne voie pour un été à deux doses avec plus de 15 millions de doses administrées et 5 millions d'Ontariens entièrement vaccinés, dont 40 % d'adultes», a déclaré le premier ministre de la province, Doug Ford, sur Twitter samedi matin.

Rappelons qu’au Québec, le bilan quotidien des données concernant la COVID-19 ne sera plus diffusé les samedis et les dimanches, ni les jours fériés. Cette décision a été prise «pour donner un répit aux équipes cet été», a indiqué le ministre de la santé et des services sociaux, Christian Dubé, sur Twitter la semaine dernière.

Le bilan de la Belle province faisait état de 162 nouvelles contaminations et sept décès enregistrés depuis le 30 juin, dont 69 cas et trois morts pour le bilan de vendredi.

Jusqu’à présent, le Québec a recensé 375 019 cas et 11 217 décès. Selon les dernières données, plus de 8,5 millions de Québécois se sont déplacés pour se faire vacciner depuis le début de la crise sanitaire.

LA SITUATION AU CANADA

Ontario: 545 590 cas (9205 décès)

Québec: 375 019 cas (11 217 décès)

Alberta: 232 097 cas (2301 décès)

Colombie-Britannique: 147 705 cas (1756 décès)

Manitoba: 56 306 cas (1147 décès)

Saskatchewan: 48 882 cas (568 décès)

Nouvelle-Écosse: 5842 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2336 cas (45 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1387 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 207 cas

Yukon: 388 cas (5 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total : 1 416 557 (26 347 décès)

