COVID-19: une hockeyeuse des Martlets au service des jeunes

On ne le répétera jamais assez, mais la pandémie de COVID-19 a causé bien des désagréments aux jeunes étudiants québécois. Plusieurs héros du quotidien se sont levés pour remédier à cette situation et c’est le cas d’une hockeyeuse originaire de la Beauce, qui a été récompensée pour ses efforts.

Marika Labrecque a reçu en 2021 la bourse Gildan de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ). Elle s’est engagée à faire bouger les élèves du primaire à Saint-Bruno-de-Montarville, eux qui ont été dépouillés de leurs activités parascolaires.

Si l’étudiante à l’Université McGill a plusieurs fois été récompensée pour ses exploits sportifs, il s’agit d’une première reconnaissance pour ses accomplissements à l’extérieur de la patinoire. La bourse de 2000 $ s’accompagne aussi d’une bonne dose de fierté pour la nouvelle diplômée en enseignement qui poursuivra ses études en gestion.

Marika a effectué des stages à Saint-Bruno-de-Montarville, bien loin de sa Beauce natale. Dans les écoles primaires Courtland Park International et Mount Bruno, deux établissements bilingues, elle a proposé des alternatives amusantes aux jeunes, pour qui les activités parascolaires se sont faites rares en temps de pandémie.

«Je repensais à mes années au primaire où je n’avais aucun sport, pas de hockey après l’école. Je me disais que ça n’avait pas d’allure», a raconté vendredi en entrevue la jeune femme de 23 ans.

PHOTO COURTOISIE, UNIVERSITÉ MCGILL

La joueuse des Martlets a d’abord appris aux jeunes à créer leurs propres programmes d’entraînement inspirés du CrossFit. À raison de cinq minutes, deux ou trois fois par semaine, les élèves ont pu présenter leurs mouvements, au grand plaisir de tout un chacun.

«On a vraiment vu une différence dans leur concentration à l’école, a noté Labrecque. C’est eux autres qui l’ont fait vivre. On était là pour les appuyer, mais c’est eux qui l’ont bâti avec leurs propres entraînements. Ils ont vraiment aimé ça».

La Pierre Lavoie de l’école primaire

Marika Labrecque ne s’est pas arrêtée là. Son deuxième projet est à la fois le plus ambitieux, mais aussi celui qui a sans doute fait le plus de différence dans le quotidien des petits Montarvillois.

Inspirée par le relais de la flamme olympique, elle a encouragé les jeunes à parcourir la distance entre Saint-Bruno et Pékin, soit 10 640 kilomètres. Pour ce projet, 10 minutes d’exercice représentaient 1 km.

La participation a été si grande que Marika a rapidement pu se permettre un retour, puis un autre aller, vers la capitale chinoise, avec 33 000 kilomètres amassés par les étudiants, mais aussi les professeurs.

«Ça leur a permis de pratiquer un sport qu’ils aimaient, que ce soit la marche ou la course, tout en ayant un objectif, a-t-elle ajouté, constatant qu’établir des barèmes encourageait les jeunes à bouger. Ils venaient nous voir : “Mme Marika, Mme Marika! J’ai fait tant de kilomètres en fin de semaine”. C’est vraiment le fun de voir que les élèves ont embarqué.»

Pierre Lavoie serait sans doute fier!

Une envie de jouer

Si elle est heureuse d’avoir fait bouger plusieurs centaines de jeunes en 2020, la native de Lac-Etchemin ressent plus que jamais l’appel de la patinoire. Elle a sauté sur la glace pour la dernière fois en septembre dernier.

Marika est reconnaissante envers Marie-Philip Poulin – également née en Beauce –, qui fait partie du groupe d’entraîneurs chez les Martlets, mais aussi son instructrice-cheffe, Alyssa Cecere, qui l’a encouragée à déposer sa candidature pour la bourse de la FAEQ.

«L’esprit d’équipe qu’on a à McGill, c’est ce qui me pousse à revenir année après année pour débuter la saison», a indiqué avec une pointe de nostalgie celle qui évolue à l’aile gauche.

Chose certaine, Labrecque souhaite évoluer dans le milieu de l’enseignement plus tard et continuer à jouer au hockey. Or, la dernière année lui a peut-être ouvert les yeux sur une nouvelle passion.

«Je n’avais pas fait de projets comme ça auparavant, mais ça m’a vraiment donné la piqûre. C’est sûr que ça ne va pas s’arrêter là», a-t-elle conclu avec entrain.