Danny St-Pierre: Des fourneaux au micro

Danny St-Pierre a beau avoir entamé sa carrière au Toqué, ouvert plusieurs restaurants et piloté un magazine culinaire à Radio-Canada, il recourt au superlatif pour qualifier sa dernière aventure professionnelle, celle d’animer une émission de radio quotidienne. « C’est le plus gros défi qu’on m’a donné à relever. »

Depuis maintenant deux semaines, le chef cuisinier tient les rênes du rendez-vous matinal de QUB radio. Il s’éloigne ainsi des sujets de bouffe pour traiter des nouvelles de l’actualité et d’enjeux de société en compagnie du journaliste Carl Marchand et d’un groupe de collaborateurs comprenant Richard Martineau, Sophie Durocher et Félix Séguin. D’une durée de deux mois, son mandat s’étirera jusqu’en août.

« C’est des rouages qui sont différents pour moi, mais c’est un jeu que j’aime beaucoup », indique le restaurateur au Journal.

Équilibre

Quiconque connaît l’agenda particulièrement chargé de Danny St-Pierre s’étonnera d’apprendre qu’il trouve le temps de passer trois heures en ondes chaque jour. Au moment de notre entrevue téléphonique, il sortait des studios de QUB pour aller au Pontiac, sa nouvelle adresse gourmande du Plateau-Mont-Royal, à Montréal. Il comptait ensuite poursuivre sa tournée en visitant ses deux autres établissements, les comptoirs Danny Dan Pizza.

« Avec la radio, j’ai un méga gros rush. C’est un coup à donner, mais c’est mon choix. Et quand je rentre chez moi, je suis capable de décrocher. Je vois mes enfants, je vois ma blonde, je vais me baigner, je fais du BBQ... Ça m’aide à garder un certain équilibre. »

« De toute façon, je suis debout à 5 h tous les jours, poursuit-il. Et étant donné que je suis sobre depuis six ans, je n’ai plus de grosses soirées qui viennent hypothéquer mes lendemains. »

Carrière inattendue

Danny n’aurait jamais cru mener une carrière en communications. Du moins, pas après sa sortie de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec en 1998. À cette époque, le métier de chef n’était pas aussi médiatisé qu’aujourd’hui. On comptait beaucoup moins d’émissions culinaires en ondes. Et c’était plus d’une décennie avant l’arrivée des compétitions rassembleuses, comme Les chefs ! et MasterChef.

« J’ai été chanceux ; la première cohorte de chefs à laquelle la télévision s’est intéressée, j’en faisais partie », résume l’homme d’affaires.

Un lien insoupçonné

Depuis 2020, Danny St-Pierre collabore à plusieurs émissions sur QUB. Il y pilote également L’addition, un balado dans lequel il parle de consommation, d’agroalimentation et d’entrepreneuriat.

Sur papier, le lien entre une carrière en restauration et l’animation d’une émission paraît ténu. En pratique, il s’avère plus fort, soutient Danny St-Pierre.

« Le métier de restaurateur, c’est un paquet de trucs : c’est gérer du personnel, c’est être comptable, faire du marketing, connaître les lois... Pour être un bon entrepreneur, je n’ai pas le choix de m’intéresser aux enjeux de société parce qu’ils affectent directement ma business. J’ai dû développer des connaissances générales dans beaucoup de choses pour apprendre à naviguer et demeurer compétitif. »

► Danny St-Pierre anime l’émission matinale de QUB du lundi au vendredi de 7 h à 10 h.