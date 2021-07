RONDEAU, René



Au CHSLD de Repentigny, le 25 juin 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur René Rondeau. Il est le fils de feu monsieur Adrien Rondeau et de feu madame Alida Gaudet.Il laisse dans le deuil son épouse: France Archambault; ses enfants: Luc (Céline Bastien) et Stéphane (Cristina Cusinato); sa petite-fille: Cynthia; son arrière-petit-fils: Éloi; ses deux soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de La Purification (445 rue Notre-Dame, Repentigny, J6A 2T3), le mercredi 7 juillet de 12h à 13h. Une cérémonie aura lieu en l'église dès 13h.La famille tient à remercier le personnel du CLSC du Centre Meilleur pour les bons soins prodigués.www.salonsfunerairesguay.com