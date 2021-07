GENDRON, S. Jeanne d'Arc, rbp

(S. M. de Ste-Bibiane)



Au Carrefour Providence, le 26 juin 2021, est décédée à l'âge de, S. Jeanne d'Arc Gendron, religieuse de N.D. de Charité du Bon-Pasteur. Elle était la fille de feu M. Arthur Gendron et de feu Mme Mélina Giroux.Outre sa congrégation, elle laisse dans le deuil deux soeurs, Henriette (feu Norbert Brault) et Denise (feu René Joly), de nombreux neveux, nièces et ami.e.s.Exposition le mardi 6 juillet 2021 à 12h30 à la5655 rue de Salaberry, MontréalFunérailles à 13h30. Inhumation au Cimetière Ste-Geneviève.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Logis Rose-Virginie, C.P. 363, Succ. Rosemont, Montréal, QC, H1X 3C6 - une oeuvre fondée par les Soeurs du Bon-Pasteur.www.logisrosevirginie.org