GAMACHE, Germain



Le 26 juin 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée Germain Gamache, époux de feu Annette Mailhot.Il laisse dans le deuil ses enfants Jacques, Guy (Hélène), Nicole (Claude), Ginette (Pietro) et Sylvie (Roger), ses petits-enfants Elisabeth, Carl, Jérémie, Maxime, Gabrielle, Martin et Simon, ses arrière-petits-enfants, ses frères Roger et Gaston, ses soeurs Irène et Denise ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 10 juillet de 15h à 18h en prenant compte des circonstances sanitaires à :505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comAu lieu de fleurs, un don à la Maison Victor-Gadbois serait apprécié.