HOUDE, Colette

(née PRUD'HOMME)



De Rosemère, le jeudi 24 juin 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Colette Houde (née Prud'Homme), épouse de feu M. André Houde.Elle laisse dans le deuil son fils André (Manon Paré), sa petite-fille Magalie Houde (Jean-Pierre Martin), ses arrière-petits-fils Guillaume et William, son frère Pierre Prud'homme (Jocelyne), sa belle-soeur Nicole, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au:RÉGIONAL GUAYROSEMÈREle jeudi 8 juillet 2021 de 19h00 à 21h00. Une liturgie de la Parole sera célébrée au salon à 20h30.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer du Canada serait apprécié: