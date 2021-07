RIVET née BOILY,Huguette



Au Centre Hospitalier Pierre Le Gardeur, dimanche le 27 juin 2021 à l'âge de 84 ans est décédée madame Huguette Boily, épouse de feu monsieur Vital Rivet.Elle laisse dans le deuil ses enfants, François (Danielle Cartier), Anne (Michel Marion), Hélène (Yvon Boivin) et Dominique (François Brind'Amour), ses neufs petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants. Elle laisse également son frère Lauréat, ses soeurs Francine (Réal Gélinas), Jacqueline, Gisèle et Josée (Martin Néron), ses belles-soeurs, ses neveux et nièces autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :samedi le 10 juillet de 13h à 17h. Une liturgie sera dite en chapelle à 16h30.Un remerciement particulier au personnel du CHSLD François Séguenot de Pointe-aux-Trembles pour leurs bons soins.