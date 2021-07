Finale de la Coupe Stanley: «Il n’y a rien de normal cette saison» - Dominique Ducharme

Dominique Ducharme vient à peine de revenir de son congé forcé, et il doit désormais composer avec l’avance de 3 à 0 du Lightning de Tampa Bay sur le Canadien de Montréal en finale de la Coupe Stanley. L’entraîneur-chef intérimaire et ses joueurs ne sont toutefois pas encore prêts à abandonner.

«Il n’y a rien de normal à notre saison et on dirait qu’il n’y a rien de normal en séries. Il nous arrive des choses qui ne sont arrivées à personne. Là, on fait face à quelque chose qui est différent. On va se servir encore des expériences qu’on a vécues. On ne pliera pas bagage comme ça», a assuré Ducharme en conférence de presse, samedi matin, au lendemain de la défaite de 6 à 3 de ses hommes au Centre Bell.

Le pilote de 48 ans est bien placé pour parler. Le Québécois a dû prendre les rênes de l’équipe à la mi-saison et a lui-même dû laisser sa place à Luke Richardson en raison de la COVID-19. Gagner quatre matchs consécutifs face aux champions en titre relèverait du miracle, mais il faut y aller une étape à la fois.

«Tu regardes la montagne et elle semble pas mal haute, a imagé l’entraîneur. Il y a des étapes à passer et la première étape, c’est de gagner chez nous lundi. Ceux qui pensent qu’on va juste disparaître comme ça, qu’on va se laisser aller... c’est mal nous connaître. On va se battre.»

Trop de cadeaux

Le Canadien a connu des débuts de période affreux vendredi, accordant deux buts rapides pour amorcer le match, puis deux autres dès les premières minutes du second engagement. Les revirements ont été nombreux, ce qui n’a pas plu à Ducharme.

«Ce sont des choses qu’on contrôle. Est-ce qu’ils nous rendent la vie facile avec ça? Non. On savait que c’était une équipe qui a le talent pour te faire payer ces erreurs-là», a-t-il mentionné à propos de la formation floridienne.

«En ce moment, on fait face à notre meilleure opposition à date. Tout ce qu’on fait est plus difficile, parce que nous jouons contre une bonne équipe. Je crois que lorsqu’on est à notre meilleur, comme on l’a été au match numéro 2, on leur donne du fil à retordre.»

Serait-il le temps pour Ducharme de se tourner vers Tomas Tatar, Alexander Romanov ou Jake Evans pour changer la donne lundi? Jake Allen serait-il même une option pour remplacer Carey Price devant le filet après son match difficile? Ducharme a été catégorique.

«Carey est notre homme. Il jouera lundi, a-t-il annoncé. [...] C’est notre faute à tous. Nous devons être meilleurs devant lui. Tout le monde, les 20 gars qui enfileront le chandail ont hâte à lundi pour jouer du mieux qu’ils le peuvent.»

Le CH tentera d’éviter le balayage en finale lundi, encore une fois à Montréal. Les joueurs du Lightning, eux, chercheront à remporter un deuxième championnat consécutif alors que la coupe sera au Centre Bell.