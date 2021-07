«Je peux clairement mieux jouer» -Price

Carey Price a pris une partie du blâme après ce troisième match. Questionné sur la qualité de son jeu depuis le début de la finale, Price a parlé avec beaucoup d’honnêteté. S’il avait des chiffres magiques avant le début de la finale avec une moyenne de 2,02 et un taux d’efficacité de ,934, le numéro 31 a une moyenne de 4,39 et un taux d’efficacité de ,835 en trois matchs contre le Lightning.

« Je peux clairement mieux jouer. Ce n’est pas assez bon actuellement. »

– Carey Price

Brendan Gallagher a promis une chose. Cette équipe refusera d’abandonner. Phillip Danault a dit sensiblement la même chose après ce troisième revers en autant de matchs contre la puissante machine du Lightning.

« Un peu comme toute l’année, on était des négligés. C’est une bonne équipe de l’autre bord. Ils profitent de toutes nos petites erreurs. Il faut y aller un match à la fois, une présence à la fois. On n’a pas abandonné de l’année, malgré les commentaires contre nous. À 1-3 contre Toronto, on n’a pas abandonné. Je peux garantir qu’on ne lâchera pas. »

– Phillip Danault

À l’image des Gallagher et Danault, Price s’accrochera aussi à la moindre parcelle d’espoir.

« On n’a pas le choix. On a fait face à de l’adversité toute l’année. On a le dos au mur. On devra mieux jouer. »

– Carey Price

Pour revenir dans cette série, Gallagher croit à une solution assez simple. Le CH n’aura pas le choix de limiter les gaffes contre une équipe aussi puissante.

« On doit corriger nos erreurs. Il n’y a pas beaucoup de positif à retenir de ce troisième match. On croit qu’on peut jouer avec cette équipe, mais on ne l’a pas fait assez pendant 60 minutes. On affronte une trop bonne équipe pour jouer ainsi, elle te fera payer. On a souvent été dans un trou comme équipe, on a souvent douté de nous, mais on a du caractère. »

– Brendan Gallagher

Auteur des deux derniers buts du Lightning, Tyler Johnson a reçu les fleurs de son coéquipier, Nikita Kucherov. Au cours de la saison morte, Julien BriseBois avait tenté d’échanger Johnson afin de libérer un salaire (5 millions).

« Tyler a été une source d’inspiration pour notre équipe. C’est le genre de joueur qui est meilleur quand la pression est grande. C’est tellement rassurant de pouvoir compter sur lui en moments opportuns. »

– Nikita Kucherov