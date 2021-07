«La parfaite victime»: les avocats de la défense déçus

Les associations d’avocats de la défense (AADM, AQAAD et AADQ) s’unissent pour exprimer leur déception après le visionnement du documentaire La parfaite victime. Nous avons tous été profondément touchés par le témoignage des victimes et, surtout, par leur courage. Leurs histoires auraient mérité d’être présentées dans le cadre d’un documentaire sérieux, rigoureux et, surtout, fidèle à la réalité.

Nous ne prétendons pas que le système judiciaire est parfait : il est en constante évolution, tout comme les valeurs de la société, et évidemment perfectible. Le documentaire ne propose toutefois pas de véritable réflexion sur le traitement judiciaire des dossiers en matière d’infractions sexuelles.

Au cours des 40 dernières années, le milieu juridique a assisté à une sérieuse et profonde réflexion sur la protection des victimes et sur les «mythes et stéréotypes» qui sévissaient de façon défavorable contre elles. Par exemple, une Charte canadienne des droits des victimes a été adoptée pour leur conférer des droits plus étendus. La portée du contre-interrogatoire des avocats de la défense a été largement limitée par des exigences statutaires qui imposent maintenant de présenter au préalable des requêtes afin d’obtenir l’autorisation du tribunal pour aborder certains sujets, par ailleurs pertinents. Tant lors du contre-interrogatoire que lors des plaidoiries finales, les références aux mythes et aux stéréotypes sont dorénavant prohibées.

Or, en plus d’être complètement muet sur ces nombreux changements législatifs, systémiques et culturels, le documentaire dépeint le portrait d’un système de justice à la mentalité archaïque et aux acteurs exempts de toute sensibilité.

Certaines informations rapportées avec grand fracas dans le documentaire sont fausses. L’affirmation voulant que les avocats de la défense interviewés n’aient jamais perdu un dossier d’agression sexuelle pouvait, en quelques secondes, et par une simple vérification faite à partir d’une banque de données accessible au public, être contredite.

Aucune avocate de la défense n’a été contactée, non plus de grande sommité dans le domaine; un choix éditorial des journalistes pour le moins surprenant au regard du sujet discuté.

Le documentaire laisse croire que l’ensemble des intervenants du système, soit les procureurs de la poursuite, les procureurs de la défense ainsi que les membres de la magistrature, auraient peine à définir le doute raisonnable. Il est évident qu’en ayant recours à un montage qui ne reflète pas les réponses réellement obtenues, l’objectif à peine voilé est déplorable.

Ultimement, le film dépeint la procédure d’appel incidente à une déclaration de culpabilité comme une tactique dilatoire. Avoir voulu dire vrai, cela aurait été de présenter cette procédure comme le rempart de toute société libre et démocratique contre les condamnations erronées.

L’objectif de donner une voix aux victimes de crimes sexuels et de mettre en lumière les problématiques du système judiciaire est certes louable, alors que le manque de rigueur journalistique est profondément regrettable. Dans son rôle d’officier de justice, l’avocat n’est certainement pas responsable du musellement ressenti par les victimes. Un portrait juste, véridique, complet et équitable du système judiciaire, et surtout de son évolution des dernières années, aurait sans doute redonné espoir aux victimes.